Mercato - PSG : Un prix au rabais pour Neymar ?

Publié le 7 janvier 2020 à 20h45 par A.M.

Longtemps annoncé sur le départ l’été dernier, Neymar est finalement resté au PSG. Le Barça n’a pas réussi à financer un tel transfert. Mais le prix du Brésilien aurait été revu à la baisse.

La situation de Neymar n’a pas manqué de faire parler l’été dernier. Annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone, le Brésilien est finalement resté au PSG, faute d’accord entre les deux clubs. Il faut dire que le Barça n’a jamais eu les arguments financiers pour répondre au club de la capitale qui ne comptait pas brader un joueur recruté 222M€ durant l’été 2017. Toutefois, la situation pourrait bien évoluer dans les prochains mois.

Neymar évalué à… 100M€ ?