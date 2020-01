Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prix légendaire déjà fixé pour Mbappé ?

Publié le 7 janvier 2020 à 15h45 par A.M.

Du haut de ses 21 ans, Kylian Mbappé serait le joueur le plus cher de la planète puisque son prix serait évalué à 265,2M€.

En seulement quelques années, Kylian Mbappé s’est imposé comme un des meilleurs attaquants de la planète. Depuis son transfert au PSG durant l’été 2017 pour 180M€, bonus compris, le jeune français est entré dans une nouvelle dimension. Champion du monde et nouvelle star du football mondial, Kylian Mbappé est même régulièrement annoncé du côté du Real Madrid qui serait disposé à lâcher plus de 300M€ pour s’offrir l’attaquant du PSG.

Mbappé vaudrait 265,2M€