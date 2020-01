Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent pour Todibo ?

Publié le 6 janvier 2020 à 21h00 par La rédaction

Proche d'un transfert vers l'AC Milan, Jean-Clair Todibo serait actuellement en réflexion quant à son futur. Après s'être mis d'accord avec le Barça, Milan attendrait une réponse dans les 48h.

Jean-Clair Todibo n'est pas le défenseur français le plus connu au Barça. Pourtant sa situation fait tourner la tête à de nombreux clubs dont le plus proche de conclure la transaction, le Milan AC. Mais comme le10sport.com l'a révélé, l'AS Monaco et Nice penseraient également au défenseur français. Quoi qu'il en soit toujours selon des informations exclusives le10sport.com, le joueur serai encore en réflexion quant à son avenir.

Milan aurait fixé un ultimatum à Todibo

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le Milan, serait tombé d'accord avec le FC Barcelone, mais attendrait toujours l'accord de Jean-Clair Todibo. Le joueur hésiterait quant à son avenir, mais Milan ne souhaiterait pas trop attendre sur ce dossier. Le club aurait même posé un ultimatum de 48 heures au joueur. Dans le cas où Todibo n'aurait toujours pas fait son choix, le club pourrait se retourner vers d'autres joueurs selon la même source.