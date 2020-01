Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle rencontre à prévoir pour Cavani ?

Publié le 8 janvier 2020 à 1h45 par La rédaction

L'Atlético de Madrid n'a décidément pas l'intention de lâcher l'affaire pour Edinson Cavani, dont le contrat avec le PSG se termine dans quelques mois.

En fin de contrat, éclipsé par Mauro Icardi et plus vraiment dans les plans de Thomas Tuchel depuis le début de la saison, Edinson Cavani pourrait quitter le Paris Saint-Germain. En Italie, on annonce en effet que le joueur aurait trouvé un accord pour rejoindre l'Atlético de Madrid cet hiver, mais Leonardo refuse pour le moment de lâcher le meilleur buteur de l'histoire du PSG, alors qu'il ne lui reste que quelques mois de contrat.

Berta veut faire changer d'avis à Leonardo