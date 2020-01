Foot - PSG

PSG : Tuchel, Kehrer... Le PSG se mobilise pour Edinson Cavani !

Publié le 7 janvier 2020 à 5h15 par A.M.

En difficulté depuis le début de saison, Edinson Cavani a retrouvé le sourire grâce à un doublé contre Linas-Montlhéry en Coupe de France (6-0). Ce qui réjouit Thilo Kehrer et Thomas Tuchel.

Capitaine d'un soir, Edinson Cavani a profité de la rencontre de Coupe de France face aux amateurs de Linas-Montlhéry (6-0) pour retrouver le sourire en inscrivant un doublé. Thilo Kherer s'est d'ailleurs montré enchanté pour le Matador à l'issue de la rencontre : « Comment je l'ai trouvé en tant que capitaine ? Très bien. En tant que personne, Edi est très gentil et respectueux de tout le monde. C'est un grand joueur et surtout une grande personnalité . »

Tuchel se réjouit pour Cavani