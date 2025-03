Kylian Mbappé, ses SMS sont révélés !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Danijel Subasic a pris part à l’épopée de l’AS Monaco en Ligue des champions en 2016/2017, saison au cours de laquelle le gardien croate a été sacré champion de France aux côtés de Kylian Mbappé. Avec la star du football français, Subasic communique toujours par SMS comme affirmé à la presse croate.

Entre 2016 et 2017, Kylian Mbappé et Danijel Subasic ont partagé le même vestiaire à l’AS Monaco. En effet, pendant l’éclosion du capitaine de l’équipe de France au club de la Principauté, le gardien croate a gardé un beau souvenir de sa relation professionnelle avec Mbappé.

«Nous parlons parfois par SMS»

Aujourd’hui retraité, Danijel Subasic s’est confié sur sa proximité toujours d’actualité avec le buteur vedette du Real Madrid qui a quitté la Ligue 1 à la dernière intersaison après avoir écrit sa légende au PSG où il est le meilleur buteur de l’histoire du club. Pour 24Sata, Subasic a confié échanger avec Mbappé par messages téléphoniques. « Nous parlons parfois par SMS, j'ai hâte de le voir à Split et à Paris car c'est un garçon merveilleusement bien élevé ».

«Je n'en ai pas du Real Madrid, mais j'en prendrai un»

Ce jeudi, dans le cadre du 1/4 de finale aller de Ligue des nations entre la Croatie et l’équipe de France, Danijel Subasic a assuré vouloir agrandir sa collection de maillots de Kylian Mbappé. « J'ai son maillot de Monaco, et j'en ai aussi un de l'équipe nationale et du PSG. Je n'en ai pas du Real Madrid, mais j'en prendrai un ».