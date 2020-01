Foot - PSG

PSG : Messi, Ronaldo… Cette prédiction XXL pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 5 janvier 2020 à 0h45 par La rédaction

Admirateur de Kylian Mbappé, Arsène Wenger estime que l'attaquant du PSG a un avenir glorieux dans le football et qu'il dispose des qualités nécessaires pour rejoindre Lionel Messi ou Ronaldo dans l'histoire.

Kylian Mbappé ne laisse personne indifférent. Extrêmement précoce, l'attaquant du PSG en est déjà à rivaliser avec les meilleurs de la planète. À seulement 21 ans, le natif de Bondy a fait trois apparitions consécutives dans le Top 10 du Ballon d'Or, et beaucoup d'observateurs s'accordent à dire qu'il devrait décrocher le Graal durant la prochaine décennie. C'est le cas d'Arsène Wenger, qui a conseillé à Mbappé de garder son immense ambition intacte, à travers un entretien accordé au Figaro .

« Le but de sa vie, c’est d’être très haut, rien d’autre »