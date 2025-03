«Je n’ai pas été bon», l’aveu de Kylian Mbappé à Paris !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir manqué les deux derniers rassemblements, Kylian Mbappé est de retour en équipe de France. Le joueur du Real Madrid aura ainsi l’occasion de se racheter après ses dernières sorties en sélection. Ça avait notamment été le cas face à l’Italie en septembre. Une rencontre qui marquait le retour de Mbappé au Parc des Princes.

Quelques semaines après avoir signé au Real Madrid, Kylian Mbappé faisait son retour à Paris. En septembre dernier, l’équipe de France affrontait l’Italie au Parc des Princes. Une rencontre lors de laquelle Mbappé n’avait pas brillé sur, mais aussi en dehors du terrain. En effet, suite à sa conférence de presse, le capitaine des Bleus avait été vivement critiqué.

« Ma conférence de presse n'avait pas plu »

Pour Kylian Mbappé, le retour à Paris avait donc été manqué. Et le joueur du Real Madrid le reconnait aujourd’hui. En effet, en conférence de presse, le capitaine des Bleus a avoué : « Je n'ai pas été bon contre l'Italie, ma conférence de presse n'avait pas plu, je l’accepte ».

« Les critiques, je n'ai jamais eu de problèmes avec quand elles sont argumentées »

D’ailleurs, à propos des critiques dont il a pu faire l’objet, Kylian Mbappé a également expliqué : « Je suis lucide sur ce que je fais de bien ou non. Peut être que j'avais des raisons qui étaient explicables ou non. Des choses étaient explicables, d'autres non. Les critiques, je n'ai jamais eu de problèmes avec quand elles sont argumentées ».