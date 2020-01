Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible constat de l’Atlético pour Edinson Cavani !

Publié le 7 janvier 2020 à 21h15 par T.M.

Le PSG retiendrait finalement Edinson Cavani durant ce mercato hivernal. Un coup dur pour l’Atlético de Madrid, qui en aurait bien conscience.

Dernièrement, concernant l’avenir d’Edinson Cavani, la question était de savoir s’il allait quitter le PSG lors de ce mercato hivernal ou l’été prochain, à la fin de son contrat. Alors que l’Atlético de Madrid, avec qui le Matador aurait déjà un accord, tenterait de l’attirer dès ce mois de janvier, Leonardo aurait fermé la porte. En effet, le directeur sportif du PSG aurait informé Cavani et son entourage qu’il n’avait pas l’intention de le laisser partir maintenant. Pour l’Atlético de Madrid, il va donc falloir se tourner vers d’autres dossiers.

« L’opération est compliquée »