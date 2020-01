Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus ferme clairement la porte pour Emre Can !

Publié le 6 janvier 2020 à 15h45 par T.M.

Alors qu’Emre Can apparaît comme l’un des souhaits de Leonardo pour ce mercato estival, la Juventus ne compte pas lâcher l’Allemand.

En difficulté à la Juventus, Emre Can était appelé à aller voir ailleurs durant ce mercato hivernal. Et c’est d’ailleurs au PSG que l’Allemand était envoyé. A la recherche d’un milieu de terrain, Leonardo aurait coché le nom de Can et il était même question d’un possible échange avec Leandro Paredes. Un temps, l’ancien joueur de Liverpool semblait plus proche que jamais de rejoindre l’effectif de Thomas Tuchel, mais l’issue ne devrait pas être heureuse.

« Can ne partira pas »