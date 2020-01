Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Emre Can pourrait recaler Leonardo !

Publié le 5 janvier 2020 à 16h45 par A.D.

Emre Can pourrait échapper à Leonardo cet hiver. Le milieu de terrain de la Juventus serait emballé par l’idée de rejoindre le Bayern Munich.

Emre Can pourrait tourner le dos à Leonardo. Pour renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG voudrait miser sur l’Allemand dès cet hiver. A la peine à la Juventus, Emre Can verrait d’un bon œil un départ avant la fin du mois de janvier. De son côté, Leandro Paredes pourrait également faire ses valises cet hiver. Alors qu'il voudrait se débarrasser de son milieu de terrain argentin, Leonardo aurait tenté de négocier un échange avec Emre Can. Toutefois, ce dernier pourrait snober le club parisien pour rejoindre la Bundesliga.

Direction le Bayern pour Emre Can ?