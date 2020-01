Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet ancien du Barça pourrait changer les plans de Leandro Paredes !

Publié le 5 janvier 2020 à 13h15 par H.G.

Annoncé sur le départ cet hiver, Leandro Paredes pourrait finalement rester au PSG. D’autant plus que la Juventus, qui voulait accueillir l’Argentin, aurait ciblé un nouveau joueur pour renforcer son entrejeu.

Arrivé à l’hiver 2019 en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes a mis du temps à prendre ses marques au PSG. Mis sur la touche par Thomas Tuchel en début de saison et décevant lorsque l’Allemand faisait appel à lui, l’Argentin a malgré tout enfin commencé à redresser la barre en décembre. L’ancien de Boca Juniors s’est en effet distingué en enchainant les rencontres et en se montrant à l’aise au sein de la nouvelle organisation en 4-2-2-2 du club de la capitale. Ainsi, alors que l’hypothèse d’un départ à la Juventus était fréquemment avancée en Italie dans le cadre d’un échange avec Emre Can, l’opération pourrait finalement tomber à l’eau, tandis que les Bianconeri pourraient trouver leur bonheur ailleurs.

Thiago Alcantara, l’alternative à Leandro Paredes ?