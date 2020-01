Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel met les choses au point pour le mercato hivernal !

Publié le 4 janvier 2020 à 14h45 par A.D.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, Thomas Tuchel a expliqué qu’il ne voulait rien changer dans son équipe. Le coach du PSG ne voudrait ni recrue, ni départ.

Lors de la dernière fenêtre de transferts estivale, Leonardo, directeur sportif du PSG, a offert une belle palette de joueurs à Thomas Tuchel : Keylor Navas, Abdou Diallo, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Pablo Sarabia et Mauro Icardi notamment. La question est désormais de savoir à quoi faut-il s'attendre pour ce mercato hivernal. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Thomas Tuchel, qui aurait été contacté par le Bayern comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, a fait une annonce sur le recrutement du mois de janvier. Comme il l’a lui-même expliqué, l'entraîneur du PSG n’a besoin d’aucun joueur et ne veut laisser partir personne cet hiver.

« On peut continuer avec ce groupe »