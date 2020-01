Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone s’active pour Marc-André ter Stegen !

Publié le 4 janvier 2020 à 13h15 par T.M.

Dernièrement, la presse espagnole évoquait un intérêt du PSG pour Marc-André ter Stegen. Toutefois, au FC Barcelone, on ne compte pas se séparer de l’international allemand.

Malgré le recrutement de Keylor Navas, Leonardo pourrait bien attirer un nouveau gardien au PSG. Dernièrement, la presse espagnole expliquait notamment que le directeur sportif parisien pourrait tenter un gros coup avec Marc-André ter Stegen. Portier du FC Barcelone, l’Allemand est considéré par beaucoup comme le meilleur à son poste et il le montre très régulièrement en multipliant les parades exceptionnelles sur sa ligne. Toutefois, le Barça n’a pas l’intention de perdre cet atout et n’entend pas laisser filer Ter Stergen comme ça.

Un nouveau contrat pour Ter Stegen !