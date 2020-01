Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité sur ce dossier chaud de Leonardo !

Publié le 4 janvier 2020 à 13h45 par A.C.

Des nouvelles précisions sont venues éclairer les négociations entre le Paris Saint-Germain et la Juventus pour Emre Can, profil très apprécié par Thomas Tuchel.

Leonardo souhaite offrir un milieu défensif à Thomas Tuchel cet hiver et travaillerait sur plusieurs pistes menant vers la Serie A. L'une d'entre elles concerne Emre Can, déjà approché par le Paris Saint-Germain et qui semblait pouvoir rentrer dans un échange avec Leandro Paredes. Cette formule semble toutefois avoir été abandonnée, puisque des désaccords subsistent entre la Juventus et le PSG.

Les négociations entre le PSG et la Juventus n'avancent pas pour Emre Can