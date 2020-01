Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier gros retournement de situation pour Paredes ?

Publié le 2 janvier 2020 à 19h00 par A.M.

Annoncé sur le départ et même désireux de partir, Leandro Paredes pourrait finalement rester au PSG cet hiver où ses prestations durant le mois de décembre ont rassuré.

Plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain risquent d'animer le mercato d'hiver. Parmi eux, on retrouvera ceux dont le contrat prend fin à l'issue de saison, mais pas seulement. En effet, Leandro Paredes est également régulièrement cité parmi les joueurs susceptibles de partir. Il faut dire que l'international argentin, recruté pour 47M€ il y a un an, peine à s'imposer au PSG, malgré un mois de décembre plutôt encourageant. Par conséquent, un départ est envisagé, d'autant que l'ancien joueur de l'AS Roma ne veut pas perdre sa place au sein de la sélection argentine.

Paredes pourrait finalement rester