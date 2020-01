Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel aurait tranché pour l’avenir de Paredes !

Publié le 3 janvier 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance ces dernières semaines, Leandro Paredes semble finalement bien parti pour rester au PSG où Thomas Tuchel compte sur lui.

Un an après son arrivée au PSG en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg pour 47M€, Leandro Paredes peine encore à s’imposer comme un titulaire en puissance dans la capitale. Le milieu de terrain argentin n’a jamais vraiment convaincu dans ses prestations, et son départ semblait d’ailleurs inéluctable ces dernières semaines, lui qui était annoncé comme une monnaie d’échange crédible avec la Juventus pour l’arrivée d’Emre Can au PSG. Mais ce dossier est totalement relancé…

Tuchel compte relancer Paredes