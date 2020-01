Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara fait une grande annonce dans ce dossier brûlant de Zubizarreta !

Publié le 15 janvier 2020 à 20h30 par A.M.

Annoncé sur le départ de l’OM alors qu’il n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel, Isaac Lihadji a pourtant été retenu par Boubacar Kamara.

C’est le dossier brûlant du moment à l’Olympique de Marseille. Isaac Lihadji, grand espoir du club phocéen, n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel et semble plus que jamais sur le départ. Le LOSC semble en pole position, mais le Borussia Dortmund est également dans le coup, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité. Et pourtant Boubacar Kamara a révélé avoir tenté de le convaincre.

Kamara a tenté de convaincre Lihadji