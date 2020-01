Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ultime coup de tonnerre à prévoir dans le dossier Cavani ?

Publié le 15 janvier 2020 à 18h45 par G.d.S.S.

Si le PSG semble déterminé à conserver Edinson Cavani cet hiver, une vente de dernière minute ne serait pas pour autant à exclure au sein du PSG pour le buteur uruguayen.

Comme l’a révélé RMC Sport, le PSG aurait déjà tranché pour l’avenir d’Edinson Cavani et refuserait catégoriquement d’envisager une vente du buteur uruguayen avant la fin du mercato hivernal. Pisté par l’Atlético de Madrid où il voudrait être transféré le plus rapidement possible, Cavani devrait donc être contraint de patienter jusqu’au terme de son contrat avec le PSG, en juin prochain. Mais ce dossier n’aurait pas encore livré toutes ses vérités…

Le PSG pourrait revoir sa position