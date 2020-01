Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo toujours en course pour cette piste XXL ?

Publié le 15 janvier 2020 à 15h15 par B.C.

Alors que Kai Havertz resterait sur les tablettes du PSG, plusieurs cadors européens pourraient perturber les plans de Leonardo.

Il pourrait y avoir du mouvement dans l’effectif du PSG l’été prochain. Alors que plusieurs cadres se retrouvent en fin de contrat, à l’image d’Edinson Cavani et de Thiago Silva, d’autres risquent d’être très courtisés lors de la prochaine fenêtre des transferts, à commencer par Kylian Mbappé et Neymar. Leonardo pourrait donc se lancer sur les traces d’un joueur offensif, et son choix se porterait sur Kai Havartz à en croire plusieurs médias étrangers. Un intérêt qui se confirmerait...

Le PSG surveille Kai Havartz