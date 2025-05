Zidane impliqué dans un projet secret à Paris, l'annonce en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Invité de Yann Barthès sur TMC ce mardi, Marguerite est longtemps revenue sur sa participation à la Star Academy. Une émission qui a véritablement lancé sa carrière. Pourtant, la jeune femme a déjà été observée par des milliards de téléspectateurs. C'était lors des derniers JO. Elle avait partagé la vedette avec un certain Zinédine Zidane.

Un spectacle exceptionnel. En juillet dernier, la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris lançait une quinzaine hors du temps. Un spectacle en plein air suivi par près de cinq milliards de personnes dans le monde. Et au cours de cette cérémonie, une participante de la Star Academy a fait une brève apparition, au moment où Zinedine Zidane parcourt Paris pour rapporter la flamme olympique du Stade de France vers la Seine. Il s’agit de Marguerite, éliminée au porte de la demi-finale en décembre dernier.

« Ça s'est passé très vite »

Sur le plateau de Quotidien sur TMC, elle est revenue sur cette folle aventure. Devant Yann Barthès, Marguerite a confirmé qu’elle ne connaissait pas l’identité du porteur de la flamme en arrivant sur la scène. « Ce jour-là, je faisais de la figuration. J’étais intermittente, donc il fallait que je fasse des cachets. Je me suis retrouvée dans un projet secret. Quand je suis arrivée, je ne savais pas ce que c’était. Zizou est arrivé, puis la flamme olympique. Ça s'est passé très vite et je me disais que j’étais juste figurante et qu’on allait voir tout le monde » a-t-elle confirmé.

Un avenir dans le cinéma ?

Cette apparition n’est pas restée sans suite puisque Marguerite est à l’affiche du « Mélange des Genres » avec Benjamin Lavernhe et Léa Drucker. « Je me suis très bien entendue avec Michel Leclerc. On a beaucoup ri et il m’a proposé un petit rôle quand on a fini le cast. Il disait que ça avait du sens et qu’on s’était bien marrés ensemble » a-t-elle confié ce mardi soir.