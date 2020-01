Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier Eriksen ?

Foot - Mercato - PSG

Ciblé par le PSG, Christian Eriksen semble se diriger vers un départ de l’Inter Milan qui devrait formuler une nouvelle offre pour tenter de convaincre Tottenham de le lâcher cet hiver.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Tottenham, Christian Eriksen (27 ans) ne manquerait pas de prétendants sur le marché des transferts : le PSG aurait des vues sur le milieu offensif danois, tout comme le Real Madrid, mais c’est finalement l’Inter Milan qui semble bien parti pour attirer Eriksen. Le club nerazzurro , qui privilégie un transfert dès ce mercato hivernal, semble d’ailleurs déterminé à rafler la mise avec le joueur de Tottenham.

Le journaliste italien Nicolo Schira annonce via son compte Twitter que les Spurs réclameraient 20M€ pour accepter une vente d’Eriksen avant la fin du mercato hivernal. À ce titre, l’Inter Milan préparerait une nouvelle offre après essuyé un premier échec à 10M€, et espère cette fois-ci convaincre Tottenham. Et le PSG semble définitivement surclassé dans ce dossier…

Yesterday night Christian #Eriksen’s agent has talked with #Tottenham after FACup game. Spurs want to sell him immediately and ask €20M. Eriksen has an agreement with #Inter for 4-years contract. Levy does’t sell him for only €10M that Inter offered. Now Inter‘ll prepar new bid