Mercato - PSG : Arteta pourrait réaliser un coup XXL avec Layvin Kurzawa !

Publié le 16 janvier 2020 à 20h15 par T.M.

Actuellement, Arsenal tenterait de régler l’arrivée de Layvin Kurzawa. Et les Gunners auraient une idée derrière la tête pour le latéral du PSG.

Layvin Kurzawa pourrait bien ne pas attendre le mois de juin et la fin de son contrat pour quitter le PSG. En effet, le latéral gauche souhaiterait relancer sa carrière dès ce mercato hivernal et c’est Arsenal qui pourrait lui tendre la main. Chez les Gunners, Mikel Arteta voudrait attirer Kurzawa afin de venir pallier les différentes absences dans le couloir gauche. Ce jeudi, The Athletic annonce ainsi que les discussions seraient avancées et une opération d’envergure serait en préparation.

Un transfert à 0€ ?