Mercato - OM : Rencontre au sommet entre Eyraud et Villas-Boas ?

Publié le 16 janvier 2020 à 16h30 par B.C.

Après les déclarations fracassantes d'André Villas-Boas en conférence de presse, Jacques-Henri Eyraud a décidé de s'entretenir avec l'entraîneur de l'OM ce jeudi pour dissiper tout malentendu.

On s'attendait à une conférence de presse somme toute très classique de la part d'André Villas-Boas à deux jours de la rencontre face à Granville en Coupe de France, mais le coach de l'OM en a décidé autrement. Interrogé sur l'arrivée de Paul Aldridge dans l'organigramme du club phocéen, afin de faciliter principalement les ventes vers la Premier League, André Villas-Boas a jeté un froid sur son avenir : « Je suis venu ici un, pour la grandeur du club, et deux, pour Zubi, j’ai déjà dit que mon futur est intimement lié au sien ». Un message fort adressé à Jacques-Henri Eyraud, d'autant qu'AVB a carrément laissé entendre qu'il pourrait quitter l'Olympique de Marseille à l'issue de la saison lorsqu'il fut relancer par un journaliste : « Je dois répondre avec franchise, mais je ne peux pas... Mais j’ai quitté mon contrat chinois de 12M€ par an sans impôts pour faire le Dakar. Avec ça, vous avez plus ou moins une idée de ma position ».

Eyraud va rencontrer Villas-Boas