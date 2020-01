Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour la prolongation de Neymar ?

Publié le 16 janvier 2020 à 19h45 par T.M.

Proche du départ durant l’été, Neymar est finalement resté au PSG. Toutefois, le Brésilien verrait désormais son avenir avec le club de la capitale, où on serait visiblement sur la même longueur d’onde.

Il y a quelques mois encore, cela semblait impossible de voir Neymar à nouveau sous le maillot du PSG. Toutefois, faute d’accord entre Leonardo et le FC Barcelone, le Brésilien est reparti pour une 3ème saison avec le club de la capitale. Et cette histoire pourrait ne pas s’arrêter de sitôt. En effet, alors que Neymar est sous contrat jusqu’en 2022, ESPN a annoncé ce jeudi que le joueur de 27 ans était prêt à prolonger.

Un accord en bonne voie ?