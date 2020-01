Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 16 janvier 2020 à 17h45 par T.M.

Durant le dernier mercato estival, Neymar a tout fait pour quitter le PSG. Toutefois, aujourd’hui, la situation serait bien différente pour le Brésilien.

L’avenir de Neymar fait toujours autant parler du côté du PSG. L’été dernier, le Brésilien était prêt à tout pour faire ses valises et retrouver le FC Barcelone. Faute d’accord entre les deux clubs, la star auriverde est repartie pour une 3ème saison avec le PSG. Un feuilleton qui semble désormais derrière tant Neymar fait preuve d’une grosse implication. Et alors que des envies de départ sont encore et toujours évoquées, il a également été question d’une prolongation. Un scénario qui serait bien d’actualité.

Neymar prêt à prolonger ?