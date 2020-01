Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès interpelle Thomas Tuchel pour Neymar !

Publié le 14 janvier 2020 à 12h45 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel va devoir trancher quant à la formule pour laquelle il optera pour son secteur offensif, Pierre Ménès lui recommande d’absolument garder Neymar.

Après avoir enchainé les prestations convaincantes en 4-4-2, le Paris Saint-Germain a connu un coup d’arrêt face à l’AS Monaco dimanche soir (3-3). Défensivement, ce système a affiché ses limites compte tenu du fait que les quatre stars offensives du PSG peinent à assumer les tâches défensives sur l’ensemble d’une rencontre. Invité à évoquer le débat tactique qui fait rage au PSG, Pierre Ménès affiche une certitude : Neymar est intouchable.

«Le seul indiscutable, c'est Neymar»