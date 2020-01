Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Mbappé... Le gros coup de gueule de Tuchel !

Publié le 14 janvier 2020 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur son schéma tactique après le match nul contre l'AS Monaco (3-3), Thomas Tuchel ne cache pas son agacement.

Après avoir enchaîné les prestations convaincantes avec quatre attaquants, le Paris Saint-Germain a été sérieusement bousculé contre l'AS Monaco dimanche soir (3-3). Par conséquent, les doutes sont réapparues concernant la capacité du club de la capitale à évoluer dans les grands matches avec ses Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Angel Di Maria dès le coup d'envoi. Après la rencontre, Thomas Tuchel n'a donc pas échappé aux questions sur son schéma tactique, ce qui le don de l'agacer.

Tuchel s'agace des questions sur son 4-4-2