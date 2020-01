Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar... La mise au point de Tuchel sur son quatuor !

Publié le 12 janvier 2020 à 23h50 par A.D.

Pour la réception de l’AS Monaco, Thomas Tuchel a aligné d’entrée Neymar, Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Alors que le PSG a encaissé trois buts, le coach allemand a estimé qu’il pouvait toujours titulariser ses quatre joueurs en même temps.