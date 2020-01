Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé... Verratti révèle une grande discussion en interne !

Publié le 10 janvier 2020 à 5h15 par A.M.

Alors que la prestation du PSG contre le Real Madrid (2-2) avait déçu, Marco Verratti révèle que les Parisiens se sont parlés après ce match afin de redresser la barre.

Et si le match nul contre le Real Madrid (2-2) était fondateur pour la saison du PSG ? En effet, en faisant entrer Neymar à la mi-temps, Thomas Tuchel alignait pour la première fois son quatuor offensif de stars, le Brésilien se joignant à Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi. Mais le repli défensif des attaquants a été pointé du doigt par le technicien allemand après le match. Et visiblement, l'entraîneur parisien a été entendu puisque depuis ce petit coup de pression, le 4-2-4 mis en place porte ses fruits, les quatre de devant faisant les efforts défensifs. Après la démonstration contre l'ASSE (6-1), Marco Verratti a reconnu qu'il y a vue une discussion en interne afin de prendre conscience de la situation.

«On s'est parlé dans le vestiaire après le match de Madrid»