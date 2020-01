Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar revient sur son calvaire vécu en 2019 !

Publié le 7 janvier 2020 à 23h45 par T.M.

Que l’année 2019 aura été compliquée pour Neymar. Et si cela est désormais derrière pour le Brésilien, il est revenu sur les différentes difficultés rencontrées.

2020 sera-t-elle une bonne année pour Neymar ? Cela devrait en tout cas être difficile de faire pire que 2019. En effet, le Brésilien a vécu une dernière année très compliquée, animée par de nombreuses difficultés. Le joueur du PSG a tout d’abord rechuté de sa blessure au pied, avant ensuite de se blesser à nouveau ce qui l’a obligé à faire une croix sur la Copa America. C’est ensuite le feuilleton concernant son avenir qui a fait énormément parler. Décidé à revenir au FC Barcelone, Neymar est finalement resté au PSG et cela ne s’est pas arrêté là puisqu’en 2019, le Parisien s’est également retrouvé au cœur de la polémique, avec des accusations de viols.

« Une année d’apprentissage »