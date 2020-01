Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé, Icardi… Tuchel interpelle directement Cavani sur la concurrence !

Publié le 7 janvier 2020 à 20h15 par A.M.

Peu utilisé durant la première partie de saison, Edinson Cavani fait effectivement face à une énorme concurrence sur le front de l’attaque du PSG comme l’explique Thomas Tuchel.

L’avenir d’Edinson Cavani semblé réglé. En effet, Thomas Tuchel a annoncé que le Matador resterait au PSG jusqu’à la fin de la saison. Par conséquent, l’Uruguayen va devoir se faire une place au sein du onze de départ parisien, ce qui a été très rarement le cas lors de la première partie de saison. Il faut dire que Mauro Icardi empile les buts depuis son arrivée à Paris tandis que Kylian Mbappé continue sur sa lancée. Autrement dit, Edinson Cavani va devoir se battre pour gagner du temps de jeu durant la seconde partie de saison comme l’a expliqué Thomas Tuchel.

«Kylian et Mauro ont bien travaillé ensemble, et c’était dur pour Edinson»