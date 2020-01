Foot - PSG

PSG - Malaise : Thilo Kehrer revient sur le cauchemar vécu contre Manchester United...

Publié le 5 janvier 2020 à 1h45 par La rédaction

Fautif lors du 8ème de finale perdu contre Manchester United (1-3) l'an dernier, Thilo Kehrer est revenu sur la façon dont il a vécu l'événement.

Le 6 mars 2019, le PSG connaissait une nouvelle désillusion en Ligue des Champions en chutant face à Manchester United (1-3) sur la pelouse du Parc des Princes. Pour certains observateurs, cette défaite est encore pire que la « remontada » (défaite 6-1 contre Barcelone en 2017) au vu des nombreuses absences côté mancunien. Thilo Kehrer, auteur d'un mauvais match et en partie responsable du naufrage du PSG, est revenu sur cette déception.

« C’est dans des matches comme ça qu’on acquiert de l’expérience »