Foot - PSG

PSG - Polémique : Puel répond clairement à Debuchy pour Neymar !

Publié le 9 janvier 2020 à 20h15 par A.M.

Alors que Mathieu Debuchy n'a pas hésité à fustiger l'attitude de Neymar durant la lourde défaite de l'ASSE contre le PSG (1-6), Claude Puel se montre beaucoup moins vindicatif à l'égard du Brésilien.

Confronté à Neymar mercredi soir au Parc des Princes, Mathieu Debuchy n'a pas manqué de s'agacer du comportement du Brésilien après l'humiliation subie par l'ASSE contre le PSG (1-6) : « Je suis très énervé et agacé personnellement. Mais je ne vais pas polémiquer. Il y a aussi un peu d’arrogance de la part de l’adversaire. Après, quand on est défenseur on ne peut qu’être agacé d’en prendre six… ». Invité à commenter la sortie de son défenseur, Claude Puel a été moins virulent envers Neymar.

«Il n’y a rien de particulier à en dire»