Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Neymar

Publié le 9 janvier 2020 à 5h10 par La rédaction

Les nouvelles réflexions de Neymar sur son avenir, plus en faveur du Paris Saint-Germain, se sont confirmées ces derniers jours.

Comme l’a analysé le10sport.com ces dernières semaines, Neymar semble avoir évolué dans sa réflexion sur son avenir. Devant le peu de fiabilité financière du FC Barcelone et les nouvelles perspectives sportives qu’il trouve cette saison avec le PSG, le crack brésilien aurait laissé ouverte la possibilité de poursuivre l’aventure à Paris.

Son entourage confirme