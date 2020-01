Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani, Neymar… Emery interpelle Leonardo !

Publié le 9 janvier 2020 à 4h45 par A.M.

Passé sur le banc du Paris Saint-Germain entre 2016 et 2018, Unai Emery s'est prononcé sur le cas de deux joueurs qu'il connait bien : Neymar et Edinson Cavani. Et il leur conseille de quitter le PSG.

Entraîneur du PSG durant deux saisons, entre 2016 et 2018, Unai Emery était présent au micro d' El Larguero sur les ondes de la radio espagnole Cadena SER . Le technicien espagnol a bien évidement évoqué son récent licenciement d'Arsenal mais il a également été invité à commenter la situation de deux de ses anciens joueurs, à commencer par Edinson Cavani dont le contrat au PSG prend fin en juin prochain : « C’est un animal compétitif et un gagnant qui s’entraîne très dur. De l’extérieur, ça ne me paraît pas compliqué de le voir bouger cet hiver. C’est un passionné, comme l’Atlético, ce serait un recrutement magnifique ».

Emery conseille à Neymar et Cavani de partir