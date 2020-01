Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ se précise pour une star de Zidane !

Publié le 9 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que son contrat au Real Madrid s'achève en juin prochain, Luka Modric serait très courtisé en MLS.

« L’Italie ? J’aime regarder ce championnat, de plus en plus, et j’ai beaucoup d’amis de l’équipe nationale qui y jouent. Mais la vérité, c’est que mon avenir et mon présent sont au Real Madrid ». Il y a quelques jours, Luka Modric écartait l'hypothèse d'un transfert en Serie A. Malgré tout son contrat au Real Madrid prend fin en juin prochain et il n'a toujours pas signé de nouveau bail et son avenir reste indécis.

La MLS se place pour Modric