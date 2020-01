Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce dossier chaud chamboulé... par un proche de Neymar ?

Publié le 8 janvier 2020 à 23h30 par A.C.

L'avenir d'Arturo Vidal pourrait prendre une nouvelle tournure au cours des prochaines semaines.

Ça bloque pour l'avenir d'Arturo Vidal. alors qu'il souhaiterait quitter le FC Barcelone, où il joue peu et est en froid avec les dirigeants à cause de bonus impayés, le Chilien serait courtisé par l'Inter. Le problème c'est que son contrat court jusqu'en 2021 et le Barça souhaite récupérer au moins 20M€ de son départ, cet hiver. Une somme beaucoup trop importante pour les Nerazzurri , qui ne proposent qu'un prêt avec option d'achat.

Gabigol à Flamengo pour débloquer Vidal