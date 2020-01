Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La pression augmente pour Vidal !

Publié le 8 janvier 2020 à 1h00 par A.C.

Arturo Vidal pourrait voir l'un de ses prétendants lui jouer un mauvais tour au cours de ce mercato hivernal.

La rupture semble totale entre le FC Barcelone et Arturo Vidal. Peu utilisé par Ernesto Valverde, le milieu avait déjà ouvert la porte à un départ il y a plusieurs mois, mais désormais les relations avec son club seraient des plus tendues. Il aurait en effet attaqué en justice le Barça, à cause de bonus non payés et semble désormais déterminé à rejoindre Antonio Conte à l'Inter cet hiver.

L'Inter a d'autres solutions !