Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie forte de ce prétendant de Vidal !

Publié le 7 janvier 2020 à 7h30 par J.-G.D.

Présent lors de la victoire de l'Inter contre Naples (3-1), Guiseppe Marotta se prononce sur la piste menant à Arturo Vidal (FC Barcelone).

L'Inter se cassera les dents pour Arturo Vidal. En effet, comme l'indique Sport , le FC Barcelone fermerait la porte à l'éventuel départ de l'international chilien cet hiver. Antonio Conte ne pourra pas compter sur les services de son ancien joueur, alors que le technicien interiste aurait fait le forcing dans ce dossier. Le N°22 du Barça devrait donc continuer l'aventure en Catalogne, sauf retournement de situation. Et Guiseppe Marotta, administrateur délégué Nerazzurro , entretient le flou concernant Vidal.

« Vidal ? Nous avons divers contacts avec des agents et des clubs pour augmenter la qualité de cette équipe »