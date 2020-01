Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Valverde aurait fait passer un message fort à Arturo Vidal !

Publié le 6 janvier 2020 à 11h30 par T.M.

Durant ce mercato hivernal, Arturo Vidal est annoncé loin du FC Barcelone. Toutefois, Ernesto Valverde et la direction blaugrana auraient fermé la porte à un départ du Chilien.

Au FC Barcelone, la concurrence est rude et Arturo Vidal peut d’ailleurs en témoigner. En effet, le Chilien n’est pas l’un des premiers choix d’Ernesto Valverde, ayant tout de même un rôle de remplaçant de luxe. Pas de quoi toutefois satisfaire le joueur de 32 ans qui réclame plus de temps de jeu. Un souhait qu’il pourrait réaliser à l’Inter Milan où Antonio Conte aimerait bien retrouver Vidal. Chaque jour, ce dossier fait énormément parler en Italie et en Espagne et ce lundi, c’est Sport qui en a rajoute une couche.

Vidal est intransférable !