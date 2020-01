Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vestiaire pousse pour cet indésirable !

Publié le 7 janvier 2020 à 0h30 par La rédaction

Alors qu'il serait proche de s'engager en faveur de l'Inter, Arturo Vidal aurait reçu le soutien de cadres de l'institution et du vestiaire, mobilisés pour le faire rester.

Arturo Vidal ne vit pas le meilleur moment de sa carrière à Barcelone. Relégué sur le banc par l'ascension des jeunes Frankie de Jong et Arthur, Vidal est également en conflit ouvert avec la direction du FC Barcelone à propos d'éventuels impayés relatifs à divers bonus présents sur son contrat. Et pour ne rien arranger, Arturo Vidal serait également proche d'un départ vers l'Inter, selon plusieurs médias italiens et espagnols. Mais en interne, on se mobiliserait pour faire rester le milieu de terrain.

Valverde et Abidal souhaitent voir Vidal rester