Mercato - PSG : Ces signaux forts envoyés par le clan Neymar !

Publié le 6 janvier 2020 à 23h15 par A.C.

Après l'orage estival, entre Neymar et le Paris Saint-Germain les choses semblent peu à peu changer.

Doit-on définitivement oublier le feuilleton Neymar ? Dès le mois de septembre, la star du Paris Saint-Germain a tout fait pour mettre derrière lui son mercato agité, au cours duquel il a tout fait pour rejoindre le FC Barcelone. Il a plusieurs fois déclaré vouloir exclusivement se concentrer sur sa saison et sur « son travail à Paris » et plus récemment, son entourage a entrouvert la porte à une possible prolongation au PSG.

Le clan Neymar ne ferme pas la porte à une prolongation !