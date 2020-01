Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait pris une première décision pour Thiago Silva…

Publié le 8 janvier 2020 à 0h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thiago Silva n’a toujours pas été contacté par Leonardo pour une prolongation. Et le directeur sportif parisien voudrait jouer la montre dans ce dossier…

« Si je veux prolonger ? Oui bien sûr, j’en ai déjà parlé. Tout le monde sait ce que je pense, et on verra ce qui va se passer », confiait Thiago Silva début décembre au micro de Canal + sur son avenir très incertain au PSG, alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain. Pour l’instant, Leonardo n’a donc pas approché le défenseur central brésilien pour une prolongation, et le directeur sportif du PSG aurait un plan très clair en tête.

Leonardo veut jouer la monte avec T.Silva