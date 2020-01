Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour le départ de Kurzawa ?

Foot - Mercato - PSG

Dans le viseur de l’Inter Milan, Layvin Kurzawa ne serait pas la priorité du club italien, qui s’intéresserait à un autre latéral gauche.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Layvin Kurzawa pourrait quitter le club de la capitale plus tôt que prévu. Comme indiqué par le 10 Sport dimanche, l’Inter Milan suit de près le latéral gauche français du PSG en cas d’échec dans le dossier Marcos Alonso. Le joueur de Chelsea est en effet la priorité d’Antonio Conte, son ancien entraîneur, mais le tacticien italien pourrait se tourner vers le défenseur du PSG d’ici le 31 janvier. Néanmoins, un autre joueur pourrait doubler Layvin Kurzawa dans la short-list de l’Inter.

Selon les informations de Nicolo Schira, Marcos Acuna figure également dans les petits papiers du club milanais. Des émissaires auraient d’ailleurs fait le déplacement jusqu’à Lisbonne dimanche pour observer le joueur du Sporting face au Benfica. Néanmoins, le prix réclamé par les Portugais (20M€) pourrait freiner les ardeurs des Interistes , et ainsi relancer la piste Kurzawa.

Ieri a Lisbona per Sporting-Porto c’era uno scout dell’#Inter: occhi puntati sul laterale mancino argentino Marcos #Acuna, pallino di #Ausilio. In arrivo in Europa il suo agente Marcelo #Simonian, anche se i lusitani chiedono tanto (20 milioni). #calciomercato