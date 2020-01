Mercato - Barcelone : Le dossier Todibo se compliquerait...

Foot - Mercato - Barcelone

Sans nouvelle de Jean-Clair Todibo, le Milan AC n’aurait pas trouvé la bonne formule auprès du Barça pour l’arrivée du jeune défenseur central.

Les heures passent et le Milan AC commencerait à trouver le temps long pour Jean-Clair Todibo. Malgré un récent voyage à Barcelone afin de sonder le défenseur du FC Barcelone, ce dernier jouerait la montre. Les Rossoneri attendraient donc une réponse du Français d’ici quelques heures, et en cas d’échec, le club pourra se concentrer sur d’autres pistes. Le club espérerait donc une réponse rapide de la part du Tricolore, sans que ce dernier l'ait encore donnée. Une piste qui traîne en longueur...

Nicolò Schira en dit un plus ce mardi. Le journaliste transalpin, sur son compte Twitter , assure que le Milan AC s’impatienterait concernant Jean-Clair Todibo. Pire, les Lombards n’auraient pas trouvé la bonne formule avec le FC Barcelone. Directeur technique de la formation de Serie A, Paolo Maldini souhaiterait obtenir le prêt de Todibo, avec option d’achat, le tout sans inclure une clause de rachat pour le Barça. Aucun accord n’a donc été trouvé entre les multiples parties. L’ancien Toulousain s’éloigne-t-il de la Catalogne ?

Il #Milan inizia a spazientirsi per le molteplici riflessioni di Jean-Clair #Todibo che non ha ancora detto sì ai rossoneri. Inoltre col #Barça manca l’intesa sulla formula del trasferimento. Maldini vuole inserire diritto di riscatto senza recompra per i catalani. #calciomercato