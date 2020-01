Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Todibo sous pression pour son avenir !

Publié le 7 janvier 2020 à 1h00 par J.-G.D.

Toujours aussi indécis sur sa possible arrivée au Milan AC, Jean-Clair Todibo (Barça) devra vite donner sa réponse aux Rossoneri. Explications...

Jean-Clair Todibo compte ses minutes de jeu depuis le début de saison (167). Un départ cet hiver revient avec insistance pour défenseur central du FC Barcelone. Frederic Massara, directeur sportif du Milan AC, se serait récemment rendu en Catalogne afin de connaitre les réelles intentions du Tricolore. Le dirigeant de la formation lombarde a d'ailleurs profité de la 18e journée de Serie A afin évoquer cette piste : « Todibo est un joueur intéressant. On verra si on peut boucler ce transfert et si les conditions sont avantageuses ». Milan fait tout son possible pour attirer Todibo, mais ce dernier souhaite rester au Barça selon Le 10 Sport.

Une réponse de Todibo d’ici 24 ou 48 heures ?