Mercato - Barcelone : Ce prétendant qui met les choses au point pour Todibo !

Publié le 6 janvier 2020 à 16h30 par T.M.

En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo pourrait rebondir au Milan AC cet hiver. Un dossier commenté par le directeur sportif milanais.

Arrivé l’hiver dernier au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo pourrait déjà aller voir ailleurs. En effet, en manque de temps de jeu en Catalogne, le Français pourrait trouver son bonheur loin du Camp Nou et cela devrait bien être le cas au Milan AC. Ces derniers jours, ce dossier a pris de l’ampleur et l’affaire semble bien engagée pour se boucler rapidement. En Lombardie, Todibo aura une occasion en or de montrer ses qualités, même si pour le moment, les Rossoneri ne veulent pas trop en dire.

« On a d’autres pistes, le mercato est long »