Mercato - PSG : Leonardo aurait un problème dans le dossier Paqueta !

Publié le 6 janvier 2020 à 15h15 par G.d.S.S.

Déterminé à attirer Lucas Paqueta au PSG cet hiver, Leonardo aurait toujours autant du mal à trouver un terrain d’entente financier avec le Milan AC.

Ces dernières semaines, Leonardo travaillerait d’arrache-pied sur le mercato hivernal du PSG. Et en plus des pistes menant à Emre Can et Mattia De Sciglio de la Juventus, le directeur sportif du club de la capitale aurait coché le nom de Lucas Paqueta, un joueur qu’il avait lui-même fait signer au Milan AC en 2017. Mais le club rossonero , qui réclamerait pas moins de 35M€ pour céder Paqueta, se montre dur en affaires avec le PSG.

Le PSG toujours trop juste pour Paqueta ?