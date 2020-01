Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point du clan Lihadji sur son avenir !

Publié le 7 janvier 2020 à 16h30 par T.M.

Face aux interminables négociations, l’OM aurait décidé de retirer son offre pour Isaac Lihadji. Une information commentée par le clan du Marseillais.

Depuis de longues semaines, le feuilleton Isaac Lihadji anime l’actualité de l’OM. En effet, alors que l’attaquant de 17 ans est promis à un avenir radieux, Andoni Zubizarreta fait tout pour parvenir à le faire signer un premier contrat pro. Un dossier toutefois très complexe puisqu’après plusieurs tentatives, un accord n’a toujours pas été trouvé entre les deux parties. Cela serait d’ailleurs trop pour l’OM. En effet, selon RMC , Andoni Zubizarreta aurait pris une décision radicale en arrêtant les discussions avec Lihadji et en retirant son offre.

« On n’a pas fait notre choix »